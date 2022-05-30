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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700870/ختام-البرنامج-التدريبي-لتنمية-المهارات-القيادية-لرؤساء-الوحدات-المحلية-ببنى-سويف

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية المهارات القيادية لرؤساء قرى مبادرة حياة كريمة، والذي جاء تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي ضمن مساهمة البرنامج في تطوير قرى حياة كريمة من النواحي التقنية والتكنولوجية.

دوت الخليج وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كما حضر ختام البرنامج الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة. شارك في فعاليات البرنامح 36 متدرباً ومتدربة وشارك في فعاليات البرنامح 36 متدرباً ومتدربة من رؤساء القرى ومسؤولي المشاركة المجتمعية من مركزي ببا وناصر بالوحدات المحلية والمراكز وذلك في الفترة 24 إلى 26 مايو الجاري، وأشرف على تنفيذ البرنامج، الدكتورة ليلى أحمد مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سمية سمير أحمد المنسق الميداني لبرنامج الأغذية العالمي، وقاما بالتدريب كل من الدكتورة علياء حبيب ، الدكتورة نهلة صابر.

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