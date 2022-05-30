وزير البترول من البرلمان: توصيل الغاز لـ 13.5 مليون وحدة ضمن المشروع القومى لتوصيله للمنازل وفر20 مليار جنيه سنويا

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700868/وزير-البترول-من-البرلمان-توصيل-الغاز-لـ-135-مليون-وحدة-ضمن-المشروع-القومى-لتوصيله-للمنازل-وفر20-مليار-جنيه-سنويا

دوت الخليج

«وزير البترول» يستعرض أنشطة قطاع البترول واستعداده لتخطى الصعاب

وقال الملا خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب:" تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى إن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحول كبير حيث تم توصيل الغاز ل13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا.

وأشار الملا، إلى أهمية تزويد محطات السيارات بالغاز الطبيعي، حيث تم تشغيل 750 محطة غاز طبيعى، وجارى تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يخص الأزمة العالمية الجارية، أشار الوزير، إلى أن الطعام والحبوب والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسالب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاطلاع على سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.