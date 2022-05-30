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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700865/النائب-عصام-هلال--إنشاء-صندوق-ذوى-الإعاقة-بمثابة-تطوير-للبنية-التشريعية-لدعم-حقوقهم

وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يعتبر من أهم القوانين الاجتماعية، موجها التحية للنائب أشرف رشاد، مقدم المقترح بقانون، متابعا:" مشروع القانون يأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لقادرون باختلاف ويمكن إنشاء مؤسسات لدعم وتأهيل ودمج قادرون باختلاف فى المجتمع،

دوت الخليج

النائب عصام هلال: إنشاء صندوق ذوى الإعاقة بمثابة تطوير للبنية التشريعية لدعم حقوقهم

كما أنه يحقق أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، من خلال نغزيز حقوق ذوى الاعاقة، مشيرا إلى أن القانون يأتي فى إطار تطوير البنية التشريعية.

قانون إنشاء دعم صندوق قادرون باختلاف يتماشي مع الدستور

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان الاقتراح يأتي تنفيذا للمادة 81 من الدستور، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية التي شاركت فيها مصر بشأن دعم وتعزيزحقوق ذوى الاعاقة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان بالمجلس، أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، لفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأوضحت إسحق أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.