مصرع شخصين في حادث سير بالشرقية

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - شهدت دائرة مركز شرطة بلبيس جنوب محافظة الشرقية، حادث مروري، أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، ونقلت الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ. تفاصيل الواقعة وتبين أن شخصين وهما "رامي.ع.ع" و"علي.س.ع" مقيمان قرية بنايوس مركز الزقازيق أثناء استقلالهما سيارة تعرضا لحادث سير، مما أسفر عن مصرعهما وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة. ورفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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