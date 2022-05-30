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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700861/راجية-الفقينائبة-التنسيقية-توجه-الشكر-للرئيس-السيسي-لاهتمامه-بقضايا-ذوي-الهمم

وجهت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي علي اهتمامه بقضية ذوي الههم، والتي جعلتهم قضية مجتمعية تلقت كل الدعم سواء من مؤسسات الدولة أو من الأفراد.

دوت الخليج

راجية الفقي"نائبة التنسيقية" توجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بقضايا ذوي الهمم

وأشادت راجية الفقي، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، بمراعاة وحرص مجلس الشيوخ في القوانين المعروضة عليه تضمينها لحقوق ذوي الهمم.

ولفتت النائبة، إلي أن القانون يساهم في قيام صندوق ذوي الاعاقة في القيام بدوره المنوط به علي اعلي مستوي.

الشيوخ يحيل مقترح نواب التنسيقية لإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل

وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائبان محمود القط، ومحمد عزمي، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بشأن “انشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

أكد المقترح، إنه بـالرغم مـن الـطـفـره الـتـي شـهدها قطـاع النقـل بمختلـف قطاعاتـه خـلال السنوات القليلـه الماضـيه إلا أن الحـوادث والكوارث والخسائر الجسيمه في المقـدرات البشريه والإقتصاديه لا تتناسب وحجـم التطـوير الذي نفذتـه الدولـه حيث ما زال معدل سلامة النقل في مصر أقل من المعدلات العالمية بكثير.

وأضاف المقترح: بدراسـة أسـباب الحـوادث في قـطـاع الـنـقـل وجـد أكثـر مـن جهـه مرتبطـه بإرتفـاع نسـبة الـحـوادث مـن خـارج قـطـاع الـنـقـل منهـا عـلـى سبيل المثال الإداره العامـه للمرور والإدارة العامـة للحمايـة المدنيـة وغيـاب تطبيـق الـقـانـون وإنخفـاض مستوى التعليم وإنخفاض مستوى السلوكي لبعض المواطنين.

و تابع المقترح: يعد نتيجـه لـعـدم إنخفاض نسـبـه الحـوادث في قطاع النقـل بعـد التـطـوير المشار إليـه جاءت فكـره المقترح بإنشـاء مجلـس أعلى لسلامة النقـل کـجـهـه مستقله تطبـق قواعد الحوكمة الرشيده من نزاهه وشفافيه يكون الهدف من إنشاؤه : -

- تطـوير الرؤيـة الإستراتيجيه لمنظومـه سـلامه النقـل وإعـداد إطـار عـام لتنفيذها وإدارتها ومتابعتها وتقييم نتائجها .

- وضـع قـواعـد السـلامه لقطاعـات النقل المختلفـه ووضـع آليـات تنفيـذها والإشراف عليها.

- التنسيق بين جهات الدولـه المختلفـه وقـطـاع النقـل للحـد مـن الـحـوادث وضمان سلامه وإستدامه البنيه الأساسية لمنظومة النقل.