سماء سليمان: مشروع قانون«قادرون بإختلاف» يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي تهدف لدمج كافة الفئات داخل المجتمع

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700860/سماء-سليمان-مشروع-قانونقادرون-بإختلاف-يتواكب-مع-الجمهورية-الجديدة التي-تهدف-لدمج كافة-الفئات-داخل-المجتمع

دوت الخليج

سماء سليمان: مشروع قانون«قادرون بإختلاف» يتواكب مع الجمهورية الجديدة

كما قدمت سليمان، الشكر للجنة المشتركة علي المجهود الذي بذلته في إخراج هذا المشروع، قائلة: مشروع القانون جاء في توقيت مهم للغاية في ظل التعايش مع الجمهورية الجديدة التي تهدف إلي دمج كافة الفئات داخل المجتمع.

وأضافت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ: مشروع القانون يمكن ذوي الهمم ماديا من خلال دمجهم في المجتمع، لافتة أن مشروع القانون يحقق الكثير من الأهداف والتي أهمها دمج هذه الفئة في المجتمع والتي تعتبر ثروة في تحقيق التنمية الاجتماعية داخل الوطن، معلنة موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.