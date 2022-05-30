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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700857/إجراء-44عملية-جراحية-للعيون-لغير-القادرين-بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه خلال الشهر الجارى بالتعاون مع جمعية الأورمان، تم إجراء 44 عملية جراحية للعيون، للحالات أكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

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وأشارت المديرية، إلى أن ذلك يأتى، فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكدت المديرية، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني، في نمو المجتمع وتقدمه.

وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد مستشفى المنشاوي العام

وفى سياق أخر، تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، فور لقائة مع محافظ الغربية ، وتسلمه مهام عمله الجديد ، مستشفى المنشاوي العام ، وتفقد سير العمل بجميع أقسام المستشفي واطمأن أثناء الزيارة على المخزون الاستراتيجي من الفصائل ببنك الدم، وعلى الحالة الصحية لمرضي الغسيل الكلوي والخدمة الطبية المقدمة لهم، ومدي الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظه الغربية وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجيه لتطوير المنظومه الصحيه بالغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

وتابع وكيل وزارة الصحة أرصدة المستلزمات الطبية وأمر فورا بصرف أي أصناف أوشك رصيدها على الانتهاء والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية.

تفقد مستشفى قصر المروة التخصصي

كما تفقد مستشفى قصر المروة التخصصي لمتابعة ماتم من تنفيذ إجراءات السلامة والأمان وإغلاق المصعد لحين الصيانة اللازمة وفحص الإدارة الهندسية ومدي صلاحيتة للعمل واستيفاء كافة الشروط الإنشائية والطبية والبيئية، وذلك حرصا على سلامة المرضي والمترددين على المستشفى.

وأضاف أن مديرية الصحة بالغربية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والأطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية العلاجية والوقائية متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق.