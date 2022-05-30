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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700881/الرئيس-السيسي-يشهد-توقيع-عدد-من-مذكرات-التفاهم-بين-مصر-وبولندا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم المشتركة مع الجانب البولندي في العديد من المجالات، بحضور الرئيس البولندي أندريه دودا.

دوت الخليج توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وبولندا وتم توقيع 4 مذكرات تفاهيم بين الجانبين بحضور الرئيس السيسي ونظيره البولندي، والتي شملت: 1- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، ووقع من الجانب المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير. 2- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي، وقعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. 3- مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، وقعها وزير الخارجية السفير سامح شكري. 4- مذكرة تفاهم بين المعاهد الدبلوماسية بين البلدين، وقع من الجانب المصري السفير سامح شكري وزير الخارجية. الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندي بقصر الاتحادية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، نظيره البولندي أندريه دودا، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث أجريت مراسم استقبال رمسية وعزفت الموسيقى العسكرية للسلامين المصري البولندي، كما شاركت في الاستقبال قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والتي استقبلت حرم الرئيس البولندي.

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