أكاديمية ناصر العسكرية تشهد تخريج دفعة جديدة لدورة «أساليب التفكير»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات للمسلحة على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، حيث قام عدد من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بإلقاء عدد من المحاضرات بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات للمسلحة.

شملت الدورة التدريب على أسس ومبادئ تحليل المعلومات، وبناء السيناريوهات فى الدراسات المستقبلية، وأساليب التفكير وركائز وتحديات الأمن القومى، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعى والتفكير التصميمى والإبداع المؤسسى ودراسة العقل البشرى والتفكير، ومبادئ التفكير الناقد، والتفكير الإبداعى، وعدد من المحاور الاستراتيجية التى تساهم فى صناعة الوعى لدى الصحفيين.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين القوات المسلحة ونقابة الصحفيين، فى عقد مجموعة من الدورات التدريبية لصالح النقابة.