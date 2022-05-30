التعليم العالى تمنع الامتحانات الجامعية داخل الخيام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023.

وكشف وزير التعليم العالى، أنه تمت إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعى، وجارٍ استكمال تطوير الكليات الحالية.

وأكد أن هناك تطويرًا فى مستشفيات المنصورة والقاهرة وأسوان، لافتا إلى أن هناك مشروعات ضخمة فى البحث العلمى، مثل: "مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعى".

وأعلن الوزير إضافة 4 جامعات حكومية جديدة وأخرى أهلية دخلت الخدمة، بالإضافة إلى أن هناك 5 فروع لجامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هناك اهتمامًا بالغًا بالصعيد، من خلال مشروعات فى كل المحافظات، قائلا: لا يوجد تركيز على إقليم دون آخر، ونهتم أيضا بمشروعات التعليم فى شرق قناة السويس وسيناء.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارتى المالية والتخطيط فى المشروعات التى تم إنجاز 80% منها، مشيرًا إلى أن التنسيق يتم وفقًا للأولويات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وطالب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، قائلاً: "معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة فى العديد من المحافظات، منها: "الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية"، بالإضافة إلى المدن الصناعية، مثل: "6 أكتوبر، وبرج العرب".

وأكد الوزير أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس فى تطور حجم الإنفاق على القطاعين خلال الأعوام الماضية، وأن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعام المالى الجديد 2022/2023 تبلغ نحو 85.7 مليار جنيه.