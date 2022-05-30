تطعيم 1.1 مليون مواطن ضد كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب» بـ5 محافظات (صور)

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من الحملة، انطلقت يوم السبت 21 مايو، فى محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وبنى سويف، وأسيوط.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، إن محافظة الجيزة كانت الأعلى فى معدلات التطعيم، حيث بلغ عدد المطعمين بها إلى 270 ألف مواطن، تليها محافظة أسيوط بتطعيم 260 ألف 861 مواطنا.
وأضاف قنديل أن الحملة شارك بها 13 ألف و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرف مركزى من الطب الوقائى، بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيى نظم ومعلومات.
ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت فى 7 محافظات بدء من 6 إلى 17 مارس الماضى، ونجحت فى تطعيم مليون و200 ألف مواطن.
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