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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700859/أكاديمية-ناصر-العسكرية-العليا-تشهد-تخريج-الدفعة-الخامسة-للصحفيين-المشاركين-بدورة-أساليب-التفكير-والدراسات-المستقبلية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات للمسلحة على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى, شهدت أكاديمية ناصر العسكرية العليا تخرج الدفعة الخامسة للصحفيين المشاركين بدورة (أساليب التفكير والدراسات المستقبلية)، حيث قام عدد من الخبراء الإستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بالقاء عدد من المحاضرات بمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات للمسلحة.

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شملت الدورة التدريب على أسس ومبادئ تحليل المعلومات, وبناء السيناريوهات فى الدراسات المستقبلية, وأساليب التفكير وركائز وتحديات الأمن القومى, بالإضافة إلى الذكاء الإصطناعى والتفكير التصميمى والإبداع المؤسسى ودراسة العقل البشرى والتفكير, ومبادئ التفكير الناقد ، والتفكير الإبداعى , وعدد من المحاور الإستراتيجية التى تساهم فى صناعة الوعى لدى الصحفيين.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين القوات المسلحة ونقابة الصحفيين، فى عقد مجموعة من الدورات التدريبية لصالح النقابة.

القوات المسلحة توقع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة ، وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير بالقوات المسلحة بروتوكولات تعاون لدراسة التوسع فى تنفيذ البحوث الفنية مع المركز القومى للبحوث ومعهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمعهد القومى للقياس والمعايرة التابعين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

بدأت المراسم بكلمة اللواء بحرى جمال أحمد النشار مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحضور, مؤكداً على أن توقيع بروتوكولات تعاون يأتى فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة وبما يحقق التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإمتلاك العلم والمعرفة ومواكبة تكنولوجيات التسليح والتصنيع المختلفة.

من جانبه، أعرب د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سعادته البالغة بما تقوم به القوات المسلحة فى النهوض بمنظومة العمل البحثى، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون وتوحيد الرؤى فى كافة المجالات البحثية .