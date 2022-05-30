النائب حسام الخولى بمناقشات مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف« الأعداد كبيرة وقدراتهم خارقة"«صور وفيديو»

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700858/النائب-حسام-الخولى-بمناقشات-مشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-قادرون-بإختلاف-الأعداد-كبيرة-وقدراتهم-خارقةصور-وفيديو

عبر النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، عن موافقته على مشروع قانون حزب مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، مؤكدا على أن ذوى الإعاقة قدرة خارقة ولم يحصلوا على حقوقهم بالصورة الأفضل قبل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد إن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية وتماشيا مع حكم المادة 81 من الدستور، والتى تلزم الدولة بحقوق ذوى الإعاقة من خلال تعديل المسمى ليصبح صندوق قادرون باختلاف تمشيا مع المبادرة المصرية لدعم ذوى الإعاقة ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية وتشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه.

النائب حسام الخولى بمناقشات مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف« الأعداد كبيرة وقدراتهم خارقة"

وتابع:" هناك عدد كبير من أهلينا القادرون باختلاف، ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى الوقت الراهن كما أنهم يمتلكون مقومات كبيرة تؤهلهم لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع"، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. قائلا:" الأعداد كبيره وقدرتهم خارقه ..وربنا بعتها لينا عشان نكمل بناء بلدنا".