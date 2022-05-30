أخبار مصرية

«كتاب الموتى والإله حورس».. أحدث الاكتشافات الأثرية الجديدة بـ«سقارة».. صور

0 نشر
إسراء الطنطاوي 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

انت الان تتابع تفاصيل خبر «كتاب الموتى والإله حورس».. أحدث الاكتشافات الأثرية الجديدة بـ«سقارة».. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700855/كتاب-الموتى-والإله-حورس-أحدث-الاكتشافات-الأثرية-الجديدة-بـسقارة-صور

اكتشفت بعثة الأثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفى الوزيري، صباح اليوم الإثنين، أول وأكبر خبيئة أثرية برونزية بمطنقة جبل سقارة.

دوت الخليج

اكتشاف 150 تمثالًا برونزيًا 

وأوضح الدكتورمصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة «البوباسطيون»، اكتشفت بنمطقة آثار سقارة، أول خبيئة أثرية تضم 150 تمثالًا من البرونز مختلف الأحجام، لعدد من المعبودات المصرية القديمة، منها: «أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، حتحور»، بالإضافة لتمثال برونزي للمهندس إيمحت.

 

cff9b2024a.jpg

 

ef1cac0e2a.jpg

 

250 تابوتًا خشبيًا ملونًا

وأشار إلى أنه تم اكتشاف مجموعة جديدة من آبار الدفن ضمت 250 تابوتًا خشبيًا ملونًا يرجع إلى سنة 500 ق.م تقريبا، وبداخلها مومياوات بحالة جيدة، كذلك عدد من التمائم وتماثيل خشبية ذو وجه مذهب، بالإضافة، اكتشاف بردية بحالة جدية تحتوي على فصول من كتاب الموتى، تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير؛ لتعقيمها وترطيبها ودراستها لمعرفة ما تحتويه من نصوص.

 

974df21618.jpg

 

208bbf9a56.jpg

 

العثور على تمثالين للآلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات

كما تم العثور على تمثالين خشبيين ملونين ذي وجه مذهب، للآلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة لدفنة من الدولة الحديثة حوالي 1500 ق.م، تحتوي على العديد من أدوات الزينة ومجموعة من العقود والأقراط ومكاحل، وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.

 

 

793ad46dee.jpg

 

811113be60.jpg

 

 

وكانت العبثة المصرية نجحت في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر، و40 تمثالُا للإله بتاح سوكر إله جبانة سقارة، بأجزاء مذهبة، وصناديق خشبية للإله حورس، وصنفت مجلة الآثار الأمريكية Archaeology magazine هذا الكشف كواحد من ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية جذبًا للأنظار في 2020.

 

9887cea3cd.jpg

 

1b2f270f82.jpg

 

 

d76a4d37c4.jpg

 

وشهدت منطقة هرم سقارة، صباح اليوم الإثنين، اكتشاف أول وأكبر خبيئة أثرية تعود إلى العصر المتأخر، أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كتاب الموتى والإله حورس».. أحدث الاكتشافات الأثرية الجديدة بـ«سقارة».. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا