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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700854/رئيس-تعليم-النواب-الجامعات-الحديثة-فى-مصر-إنجاز-حقيقى-على-الأرضأحسن-من-اللي-فى-أوروبا

قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الجامعات الحديثة التى تم إنشائها فى مصر مؤخرا تعبر عن إنجاز حقيقى على الأرض، مضيفاً: "عندما قمت بزيارة جامعة الجلالة سألت هل نحن فى مصر أم فى دولة أخرى؟"، وتابع: "لا ابالغ عندما أقول إن هناك جامعات أحسن من جامعات أوروبا، وجامعات العاصمة الإدارية تدعو للفخر بالصروح العلمية الكبرى".

دوت الخليج

رئيس تعليم النواب: الجامعات الحديثة فى مصر إنجاز حقيقى على الأرض«أحسن من اللي فى أوروبا» وطالب الدكتور سامى هاشم، بتنفيذ طلبات وزارة التعليم العالى بخصوص الموازنة العامة، قائلا: "لجنة التعليم تدعو لجنة الخطة والموازنة للموافقة على طلبات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونطالب بزيادة 2 مليار و900 مليون جنيه هذا العام للمستشفيات الجامعية، خاصة أن هناك اعتماد أجهزة حديثة وتطوير المستشفيات لتتماشى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.

و قال أن معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة فى العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب.