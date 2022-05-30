انت الان تتابع تفاصيل خبر أبوشقه: إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تفعيلا للدستور ولابد لهم من دور فى المجتمع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700852/أبوشقه-إنشاء-صندوق-دعم-الأشخاص-ذوى-الإعاقة-يأتي-تفعيلا-للدستور-ولابد-لهم-من-دور-فى-المجتمع

قال المستشار بهاء الدين ابوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، ان مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تفعيلا لنصوص الدستور، قائلا:” كل ما فيه تفعيل لنص دستوري اى مجلس نيابى يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستورى، واعلن موافقتنا عليه، فضلا عما تضمنه من ضمانات وأي نص قانون أو مشروع قانون به من التفعيل للضمانات .

دوت الخليج

ابوشقه: العالم كله به تسابق لضمان حقوق كاملة لذوى الإعاقة ولابد لهم من دور فى المجتمع

واضاف ابوشقه خلال كلمته بالجلسه العامه ان هذا المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة والعالم كله به تسابق فى أن نكون امام نصوص لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوى الإعاقة لابد أن يكون لهم دور فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ و المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الأجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة