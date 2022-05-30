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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700848/ننشر-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-بمحافظة-دمياط-2022

يبحث مئات الطلاب وأولياء الأمور من محافظة دمياط في الوقت الحالي عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2022 الترم الثاني، وينشر موقع دوت الخليج نتيجة الشهادة الإعدادية.

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء ، نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2022.

ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط 2022 المعتمدة رسميا بلغت نسبة النجاح ٧٢.٣٧% ، حيث بلغ عدد المقيدين ٣٠٣٦١ طالب وطالبة، حضر الامتحانات ٢٩٦٩٥ و نجح منهم ٢١٤٩١ طالب وطالبة.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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