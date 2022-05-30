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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700844/محمد-السباعينائب-التنسيقية-بمناقشات-مشروع-قانونقادرون-بإختلاف-ذوي-الاعاقة-يساهمون-في-الناتج-القومي

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤسسات الدولة دعمت بشكل كبير ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئة مجتمعية كبيرة، لها مساهمة في الناتج القومي.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه السباعي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي علي اهتمامه العظيم بهذه الفئة، التي أصبح لها الدعم الكامل.

محمد السباعي"نائب التنسيقية" بمناقشات مشروع قانون«قادرون بإختلاف»: ذوي الاعاقة يساهمون في الناتج القومي

وتابع :" لا نريد أن تكون المسميات عبئا على الإنسانية فى عصر جديد من التمكين كفل عشرات الحقوق والمكاسب بعد أن شهدت مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة".

واستطرد:" من حق ذوي الههم أن نهدف إلى زيادة فهم قضاياهم والعمل على حلها وتقدير انسانيتهم ".