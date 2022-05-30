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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700843/وزير-التعليم-العالي-يطالب-بزيادة-الاستثمارات-فى-الجامعات-التكنولوجية-بخطة-العام-المالى-الجديد

طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023.

دوت الخليج

الاستثمارات الخاصة بالجامعات التكنولوجية

و قال أن معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة فى العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

و قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس فى تطور حجم الإنفاق على القطاعين خلال الأعوام الماضية، موضحا أن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعام المالى الجديد 2022/2023 تبلغ نحو 85.7 مليار جنيه.

وأكد ان هناك اهتمام بالصعيد و اضاف " نهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات مصر الصعيد و غيره و لا يوجد تركيز اقليم دون اخر و نهتم ايضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس و سيناء، مشيدا باللتنسيق مع وزارتي المالية و التخطيط في المشروعات التي تم انجاز ٨٠ ٪؜ منها مستطردا " التنسيق يتم وفق فكر الاولويات " بما يحقق المصلحة العليا للدولة.