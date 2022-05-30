تضم أكثر من 150 تمثالًا.. اكتشاف أول وأكبر خبيئة تماثيل برونزية بسقارة

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700841/تضم-أكثر-من-150-تمثالا-اكتشاف-أول-وأكبر-خبيئة-تماثيل-برونزية-بسقارة

شهدت منطقة هرم سقارة، صباح اليوم الإثنين، اكتشاف أول وأكبر خبيئة أثرية تعود إلى العصر المتأخر، أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع.

البعثة المصرية تعثر على أكبر خبيئة تماثيل برونزية

وأكد الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة «البوباسطيون»، اكتشفت بنمطقة آثار سقارة، أول خبيئة أثرية تضم 150 تمثالًا من البرونز مختلف الأحجام، لعدد من المعبودات المصرية القديمة، منها: «أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، حتحور»، بالإضافة لتمثال برونزي للمهندس إيمحتب تم نحته بدقة بالغة وبشكل جمالي.

250 تابوتًا ملونًا

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم اكتشاف مجموعة جديدة من آبار الدفن احتوت على 250 تابوتًا خشبيًا ملونًا يرجع إلى سنة 500 ق.م تقريبا، وبداخلها مومياوات بحالة جيدة، كذلك عدد من التمائم وتماثيل خشبية ذو وجه مذهب.

اكتشاف بردية من كتاب الموتى

وأشار الدكتور مصطفى الوزيري، أنه تم اكتشاف بردية بحالة جدية تحتوي على فصول من كتاب الموتى، تم نقلها لمعامل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير؛ لتعقيمها وترطيبها ودراستها لمعرفة ما تحتويه من نصوص.

العثور على تمثالين للآلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات

كما تم العثور على تمثالين خشبيين ملونين ذي وجه مذهب، للآلهتين إيزيس ونفتيس في وضع النائحات، بالإضافة لدفنة من الدولة الحديثة حوالي 1500 ق.م، تحتوي على العديد من أدوات الزينة ومجموعة من العقود والأقراط ومكاحل، وأدوات من النحاس خاصة بالحياة اليومية.

وكانت العبثة المصرية نجحت في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر، و40 تمثالُا للإله بتاح سوكر إله جبانة سقارة، بأجزاء مذهبة، وصناديق خشبية للإله حورس، وصنفت مجلة الآثار الأمريكية Archaeology magazine هذا الكشف كواحد من ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية جذبًا للأنظار في 2020.