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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700839/وكيل-الشيوخ-مشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-قادرون-بإختلاف-أصاب-الهدف-ويعزز-حقوق-ذوى-الإعاقة

قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حزب مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف أصاب الهدف تماما , ذلك أن المسميات تستدعي المعاني ، إذ أن الاسم الجديد يحمل دلالات نفسية و اجتماعية بالغة الدقة من تحفيز للقدرات ومساندة للامكانات المتاحة لدى ذوي الهمم والتي لا تقل بأي حال من الاحوال عما هو متوافر لدى جميع فئات المجتمع .

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جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت على أنها تتصور أن ما جاء من تعديلات بما استهدفه من توسيع مساحات و أشكال الرعاية المقدمة لذوي الهمم من ابنائنا ، إنما يأتي في صميم ما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، و رؤية مصر ٢٠٣٠ وقبلهما المسعى المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية ، لإعادة بناء الانسان المصري في كل تجلياته ، امرأة كان او شاباً او من ذوي الهمم او كبار السن او غيرهم .

وكيل الشيوخ: مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف أصاب الهدف ..ويعزز حقوق ذوى الإعاقة

أكدت بإن نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية مع تشكيل مجلس امناء يختص برسم سياساته ، لهو تعديل يسهم بامتياز في تحقيق الاهداف التي انشيء الصندوق من أجلها ، بمنحه مزيداً من الفاعلية والقدرة على الإنجاز ـ وأن التعديل أتاح أيضا امكانية انشاء فروع له بمختلف المحافظات ، الامر الذي من شأنه تعزيز دور الصندوق لتصل خدماته الى مختلف اقاليم مصر على تنوعها ، والى تجذر وتعمق انشطته لتتماس مع احتياجات ذوي الهمم على اختلافها فيما توجهت بالشكر والتقدير للنائب أشرف رشاد مقدم مشروع القانون :