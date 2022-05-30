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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700838/محافظ-الدقهلية-استمرار-جهود-الوحدات-المحلية-للتصدى-للبناء-المخالف-والتعديات-بكافة-أشكالها

أكد محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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تابع " مختار" تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكزي المنصورة والمطرية، ففي مركز ومدينة المنصورة قالت السيدة، رحاب المزين رئيس المركز انه تم متابعة ازالة تعدي مواطن من ناحيه قرية شها قام بالتعدى علي قطعة أرض زراعيه بعمل ثلاث حجرات علي مساحه 80 متر مربع داخل مبني مخالف اقيم بالمخالفة بمساحه اجمالية قدرها 874 متر مربع وصادر له قرار إزالة بزمام جمعيه النزهه خارج الحيز العمراني وقد قامت لجنه متابعة ازالة التعديات بالمركز بتنفيذ الازالة للتعدي المذكور علي نفقة المخالف وتم تسليم الارض خالية تماما للزراعه بمحضر انضمامي مشترك مع قطاع الزراعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وفي مركز ومدينة المطرية

ازاله حاله تعدي علي املاك الدوله ملك الهيئه العامه للتنميه الزراعيه

وقال محمد حمص رئيس المركز انه تم متابعة ازاله حاله تعدي علي املاك الدوله ملك الهيئه العامه للتنميه الزراعيه والتعمير بمنطقه الجسر الواقي بمدينه المطريه بمساحه 60 متر مربع حيث تم الازاله كليا حتي سطح الأرض وتم اتخاذ الاجرءات القانونية حيال المخالفة.

الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة