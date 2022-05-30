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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700837/وزير-التعليم-العالي-اهتمام-كبير-بمشروعات-التعليم-في-الصعيد-وسيناء-ولايوجد-تركيزعلى-محافظات-دون-غيرها

اكد د خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان الامتحانات الجامعية تتم الان بشكل راقي و شفاف مشيرا الى ان الوزارة طورت مراكز الامتحانات و الطالب لا يجري امتحانات في خيمة الان.

دوت الخليج

وزير التعليم العالي : اهتمام كبير بمشروعات التعليم في الصعيد و سيناء و لا يوجد تركيز على محافظات دون غيرها

و عرض على لجنة الخطة و الموازنة المشروعات التي تتم داخل الجامعات و قال " تمت اضافة كليات جديدة و تخصصات مختلفة و كليات ذكاء اصطناعي و نطور كليات حالية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة لمناقشة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

و اضاف " هناك تطوير في مستشفيات المنصورة و القاهرة و اسوان و هناك مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية و الجينوم المرجعي

و قال عبد الغفّار " اضفنا ٤ جامعات حكومية جديدة و جامعات اهلية دخلت الخدمة و هناك ٥ فروع لجامعات دولية في العاصمة الادارية الجديدة .

و قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان هناك اهتمام بالصعيد و اضاف " نهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات مصر الصعيد و غيره و لا يوجد تركيز اقليم دون اخر و نهتم ايضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس و سيناء

و اكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي ان هناك تنسيق مع وزارتي المالية و التخطيط في المشروعات التي تم انجاز ٨٠ ٪؜ منها مستطردا " التنسيق يتم وفق فكر الاولويات " بما يحقق المصلحة العليا للدولة