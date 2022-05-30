انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب حسن عمار: تنظيم بورسعيد لمهرجان الطيور العالمي لأول مرة فرصة جيدة للترويج السياحي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700834/النائب-حسن-عمار تنظيم-بورسعيد-لمهرجان-الطيور-العالمي-لأول-مرة-فرصة-جيدة-للترويج-السياحي

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن تنظيم مصر لأول مرة لمهرجان الطيور العالمي في بورسعيد، خطوة جيدة ضمن خطط الترويج السياحي لمصر بشكل عام، ولمحافظة بورسعيد بشكل خاص، لاسيما في ظل مشاركة جمعيات ومنظمات عالمية بهذا الحدث الفريد.

دوت الخليج

النائب حسن عمار: تنظيم بورسعيد لمهرجان الطيور العالمي لأول مرة فرصة جيدة للترويج السياحي

وأضاف "عمار" أن مهرجان الطيور العالمي في بورسعيد، فرصة من أجل التنوع السياحي وإضافة أنماط جديدة مثل نمط السياحة البيئية والطبيعية، لافتًا إلى ضرورة استغلال هذا الحدث العالمي في جذب السياح إلى مصر والترويج لمقاصدها السياحية، كواحدة من أبرز البلدان التي تنفرد بالمعالم السياحية على مستوى العالم.

مهرجان الطيور العالمي

وطالب نائب بورسعيد باستغلال مهرجان الطيور العالي، كحملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، مشيرًا إلى أهمية عقد دورات فنون وعلوم مراقبة الطيور لكشافة البيئة بمحميات سواحل البحر الأحمر ومحميات النيل والسواحل الشمالية للنهوض بسياحة مراقبة الطيور المهاجرة والمقيمة، وهي التي تجذب ملايين السياح من حول العالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك مقومات السياحة البيئية مما يجعلها فى مصاف الدول التى تحقق إيرادات كبرى، مطالبًا بوضع ئة استراتيجية شاملة للتنشيط والترويج للسياحة البيئية.

يذكر أن الرئيس السيسي، استقبل صباح اليوم، الإثنين، انظيره البولندي، أندريه دودا، بقصر الإتحادية.

وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البولندي بقصر الإتحادية، حيث شهد استعراض حرس الشرف الذين قاموا بعزف الموسقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين. وكان قد وصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الإتحادية، حيث شارك في الاستقبال، الئريس السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.