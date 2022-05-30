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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700832/الفريق-أسامة-عسكر-يلتقى-رئيس-الوفد-الجزائرى-المشارك-فى-فعاليات-لجنة-التعاون-العسكرى-المصرية-الجزائرية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء حسنات بلقاسم رئيس دائرة الإستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكرى الجزائرى الذى يزور مصر حالياً ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكرى المصرية الجزائرية.

دوت الخليج تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى فى العديد من المجالات بين كلا الجانبين. وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس الوفد العسكرى الجزائرى المشارك فى فعاليات لجنة التعاون العسكرى المصرية الجزائرية من جانبه أشاد اللواء حسنات بلقاسم بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية ، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والجزائرية والملحق العسكرى الجزائرى بالقاهرة .

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