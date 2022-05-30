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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700831/مجلس-الشيوخ-يوصي-بإنشاء-مستشفي-عام-بالمقطم-بناء-على-مقترح-النائب-اكمل-نجاتي

أوصت لجنة الصحة والسكان، فى تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن" إنشاء مستشفي عام بمنطقة المقطم"، بتخصيص محافظة القاهرة قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8000 م ٢ وذلك كحد أدنى لإنشاء مستشفى المقطم العام وفقاً للاشتراطات الجديدة التي تتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تتكفل وزارة الصحة بإنشاء المستشفي طبقاً للمعايير الفنية المحددة، على أن يتم إدراج الموضوع ضمن الأولويات العاجلة بخطة وزارة الصحة والسكان وتوفير المخصصات المالية من خلال وزارة المالية، وإفادة اللجنة بذلك في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة متابعة ما تم في هذا الشأن .

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حيث أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن" إنشاء مستشفي عام بمنطقة المقطم"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

مجلس الشيوخ يوصي بإنشاء مستشفي عام بالمقطم بناء على مقترح النائب اكمل نجاتي

واستقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مع مراعاة ظروف وطبيعة المناطق المحرومة والأكثر احتياجا.

يذكر أن النائب أكمل نجاتي، أكد فى الاقتارح المقدم منه، أن حي المقطم هو أحد أكبر الأحياء بالمنطقة الجنوبية من محافظة القاهرة والذي تمتد مساحته إلى أكثر من مليون متر مربع وينقسم إلى ثلاث مستويات ( هضبة وسطی هضبة عليا - منطقة الـ 70 فدان ).

وأوضح إنه بالرغم من الاتساع الجغرافي وزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة، خاصة بعد إنشاء حي الأسمرات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة، إلا أن منطقة المقطم لا يوجد بها أي مستشفى عام لتقديم الخدمات الصحية لسكان هذا الحي، والتي يتم تقديمها من خلال المستشفيات الخاصة ، مما يزيد العبء الملقي على كاهل المواطنين من سكان هذه المنطقة والتي خرمت لأكثر من 60 عام من الخدمات الصحية المتكاملة.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنة يتم تقديم كافة الخدمات الصحية العامة من خلال الوحدات الصحية فقط أو المستوصفات الطبية التابعة للجمعيات الأهلية ، حيث أن أقرب مستشفى عام تبعد عن حي المقطم بما يقرب من ٢٩ كيلو متر.