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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700829/أخد-3-شهور-عربية-في-سكته-رواد-السوشيال-ميديا-يسخرون-جرا-إيه-يا-مايو-عايزين-نقبض

"أخد 3 شهور عربية في سكته.. شهر ملوش نهاية.." كانت تلك بعض التعليقات التي عبر عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من طول شهر مايو، حيث مر على هذا الشهر 3 شهور عربية هم شهر رمضان وشوال وذو القعدة الذي تستطلع هلاله دار الإفتاء بعد غروب شمس غدًا الإثنين، إضافة إلى العديد من المناسبات الفنية والرياضية.

دوت الخليج

المناسبات الدينية في مايو

وشهد شهر مايو العديد من المناسابات والأحداث العالمية، حيث شهد احتفال المسلمين حول العالم بعيد الفطر المبارك يوم الاثنين 2 مايو من الشهر الجاري والموافق بداية شهر شوال.

الأحداث الرياضية في مايو

كما شهد مايو تتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه مساء سبت 28 مايو الجاري، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي. وتتوج فريق روما الإيطالي بدوري المؤتمر الأوروبي يوم 25 مايو الجاري على حساب فاينورد الهولندي، في نسخته الأولى وأُقيمت المباراة في ملعب أرينا كومبتاري في تيرانا في ألبانيا. وشهد مايو تتوج فريق مانشيستر سيتي بالدوري الأنجليزي الممتاز مساء يوم الأحد 22 مايو بعد تغلبه فى جولة الحسم على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 . كما شهد تتوج إسي ميلان بالدوري الإيطالي يوم 22 مايو الجاري بعد غياب 11 عاما على التتويج بعد فوزه على ساسولو بنتيجة 3-0. ويشهد مايو نهائي دوري أبطال إفريقا بين فريق الأهلي المصري والوداد المغربي ، وستلعب المباراة غدا الموافق 30 مايو الجاري .

الفن في مايو

وبالنسبة لنجوم الفن، شهد شهر مايو ، احتفال الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي بزواجهما، وأيضا احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بزفافها، وحفل زفاف المطربة بوسي، كما احتفل المؤلف مدحت العدل بزواج ابنته وشاركه عدد من الفنانين فرحته، وعالميا، شهد محاكمة النجمين جوني ديب وطليقته أمبر هيرد، ومهرجان كان السينمائي.