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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /700828/تقرير-تضامن-الشيوخ-أمام-الجلسة-العامة-مشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-قادرون-بإختلاف--خطوة-جادة-من-أجل- دعم-ذوى-الإعاقة

أكد تقرير لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حزب مستقبل وطن، بشأن صندوق قادرون بإختلاف والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف المحال من مجلس النواب تكمن فلسفته فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث عرضت التقرير النائبة رشا إسحق، مؤكدة على أن مشروع القانون بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.

كما أكدت بأنه نقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقرير تضامن الشيوخ أمام الجلسة العامة: مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف « خطوة جادة من أجل دعم ذوى الإعاقة »

ولفتت إلى أن اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض ، وبعد إجراء بعض التعديلات ترى أنه خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم .