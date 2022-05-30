رئيس الأركان يلتقى رئيس دائرة الإستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكرى الجزائرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:28 مساءً - إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء / حسنات بلقاسم رئيس دائرة الإستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكرى الجزائرى الذى يزور مصر حالياً ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكرى المصرية الجزائرية .

تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى فى العديد من المجالات بين كلا الجانبين .

وأكد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أشاد اللواء / حسنات بلقاسم بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية ، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والجزائرية والملحق العسكرى الجزائرى بالقاهرة .