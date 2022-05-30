هيئة الدواء: هل يمكن التمييز بين التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي والبكتيري؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 12:28 مساءً - من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى فيروسية أو بكتيرية في البداية، ولكن إذا استمرت أعراض التهاب الجيوب الأنفية لأكثر من ١٠ أيام، أو إذا كان لديك أعراض تتحسن في البداية، ثم ساءت مرة أخرى في غضون ال 7 أيام الأولى؛ فقد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية البكتيري.

لذا تنصح #هيئة_الدواء_المصرية باستشارة الطبيب في حالة الشعور بالأعراض التالية:

ارتفاع مستمر في درجة الحرارة أكتر من ٣٨°C.

ألم شديد ومفاجئ في الوجه أو الرأس.

صعوبة الرؤية.

انتفاخ أو احمرار حول إحدى العينين.