محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الإثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022 بنسبة نجاح بلغت 82%.





وأكد المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالب وطالبة، ونجح منهم 6 آلاف و627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة. وأوضح أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول؛ وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين فى قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81%، ونسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98%، ونسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93%، ينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100%، ونسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100% وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77%. من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، إنه سيتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غد الثلاثاء، ولمدة أسبوعين.

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