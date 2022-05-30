رئيس الأركان يلتقى الوفد المشارك فى لجنة التعاون العسكرى بين مصر والجزائر

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الإثنين، اللواء حسنات بلقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير رئيس الوفد العسكرى الجزائرى الذى يزور مصر حاليا ضمن فعاليات لجنة التعاون العسكرى المصرية الجزائرية.





تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى فى العديد من المجالات بين كلا الجانبين. وأكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يعود بالنفع وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد اللواء حسنات بلقاسم بالجهود التى تبذلها مصر وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالقارة الإفريقية، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والجزائرية والملحق العسكرى الجزائرى بالقاهرة.

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