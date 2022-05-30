أسوان: استثناء المتقدمين لرياض الأطفال من التوزيع الجغرافى

جدة - نرمين السيد - وافق أشرف عطية محافظ أسوان على مطالب أولياء الأمور وأسر الطلاب باستثناء طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى المتقدمين للمدارس الحكومية "عربى فقط" من شرط التوزيع الجغرافى بضرورة إقامته فى نفس المربع السكنى الذى تقع به المدرسة، فى حال التحاق أخ أو أخت له بنفس هذه المدرسة التى يريد التقدم لها.





جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عبد الكريم لطفى عددا من الموضوعات والملفات استعداداً للعام الدراسى الجديد.

كما وافق المحافظ على استثناء أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من شرط التوزيع الجغرافى.

وأكد أشرف عطية أن هذا الاستثناء جاء مراعاة لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى، مع تحقيق الاستقرار التعليمى والأسرى والاجتماعى للطلاب، والقضاء على مشقة الانتقال من منطقة لأخرى

فى نفس السياق، كشف عبد الكريم لطفى عن موافقة محافظ أسوان بدء القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عام، والرسمية لغات، واللغات المتميزة للعام الدراسى القادم 2022/2023 إعتباراً من يوم الأربعاء 1/6/2022 حتى 30/6/2022 وذلك على رابط التقديم الإلكترونى ( ( https://cutt.us/aswanedu والمعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضاً بوابة أسوان التعليمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

ولفت إلى أنه بمجرد الدخول على رابط التقديم الإلكترونى سيتم ظهور البيانات المطلوبة للتقديم، مع شروط التقدم لمدارس اللغات، على أن تعلن نتيجة القبول المبدئى فى موعد إقصاه فى الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم .