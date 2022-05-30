جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عبد الكريم لطفى عددا من الموضوعات والملفات استعداداً للعام الدراسى الجديد.
كما وافق المحافظ على استثناء أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى من شرط التوزيع الجغرافى.
وأكد أشرف عطية أن هذا الاستثناء جاء مراعاة لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى، مع تحقيق الاستقرار التعليمى والأسرى والاجتماعى للطلاب، والقضاء على مشقة الانتقال من منطقة لأخرى
فى نفس السياق، كشف عبد الكريم لطفى عن موافقة محافظ أسوان بدء القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عام، والرسمية لغات، واللغات المتميزة للعام الدراسى القادم 2022/2023 إعتباراً من يوم الأربعاء 1/6/2022 حتى 30/6/2022 وذلك على رابط التقديم الإلكترونى ( ( https://cutt.us/aswanedu والمعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضاً بوابة أسوان التعليمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".
ولفت إلى أنه بمجرد الدخول على رابط التقديم الإلكترونى سيتم ظهور البيانات المطلوبة للتقديم، مع شروط التقدم لمدارس اللغات، على أن تعلن نتيجة القبول المبدئى فى موعد إقصاه فى الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسوان: استثناء المتقدمين لرياض الأطفال من التوزيع الجغرافى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.