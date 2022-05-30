محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى من العام 2022/2021 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالبا وطالبة،حضر الامتحانات 29695 ونجح منهم 21491 طالبا وطالبة.





كما إعتمدت المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضا الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91%. وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. وذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم انه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط.

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