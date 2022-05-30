نظير عياد: الأزهر يبذل مزيدا من الجهود العلمية لمواجهة التحديات الفكرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمكتبه، اليوم الخميس، وفدًا من جامعة السلطان شريف على الإسلامية بسلطنة بروناى، برئاسة حاج نور عرفان بن حاج زينل، رئيس الجامعة، وحاج حنبلى بن حاج اوانج جايلى، نائب رئيس الجامعة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ودولة بروناى فى الكثير من المجالات والتى منها: التبادل العلمى والثقافى، وتحقيق التعاون التام فى بعض البرامج التعليمية والمعرفية، إلى غير ذلك من مجالات التعاون المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالاستعانة بخبراء وعلماء الأزهر فى نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامى.





فى بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون العلمى المشترك، ومؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمى بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر فى التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب، هى رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها. كما قدّم الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذى يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلى، أم من خلال دوره العالمى الذى يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة فى هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التى تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، والجهود التى يبذلها فى إعداد الطلاب الوافدين ليكونوا سفراء فى بلادهم. من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف، وأن العالم فى حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك فى المجالات المعرفية والثقافية، ونشر رسالة الأزهر.

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