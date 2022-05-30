محمود محيى الدين: دول إفريقيا لا يزيد نصيبها عن 3% من الانبعاثات الضارة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة حوار ترأسها الدكتور محمود محيى الدين، وأدارها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بحضور ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيين بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية فى إطار استعدادات مصر للتحضير للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop27 المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية لا يزيد نصيبها عن 3% من الانبعاثات الضارة مقارنة بـ30% للصين و14% للولايات المتحدة.

وأكد محيى الدين أن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذى تسببت فيه الدول المتقدمة.

وأضاف أن المؤتمر يراعى عددا من الأهداف منها شمولية القضايا التى تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلى، وأيضا مراعاة البعد الإقليمى، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ فى المدن والقرى كما هو الحال فى مشروع حياة كريمة، وأخيرا التمويل والاستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة بـ قمة كوبنهاجن التى تعهدت بضخ 100 مليار دولار فى مشروعات المناخ ، وأيضا الاستثمار فى مشروعات المناخ والتى من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص.

وأشار رائد المناخ إلى أن من الأولويات المهمة أن يكون التمويل من خلال استثمارات وليس من خلال القروض، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الاجتماعات التحضيرية تهدف إلى تقديم قائمة بالمشروعات تستفيد من التمويل السابق البالغ 130 تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التى تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال فى أنشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع كافة الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمن الجهود التى تقوم بها إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة.

وأضاف الدكتور محمد فريد إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية إعداد تقارير إفصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبى الجارى تنفيذه، ويتبعه خلال الفترة المقبلة أيضا برنامج تدريبى آخر مع اتحاد البورصات اليورو آسيوية ومبادرة الأمم المتحدة البورصات المستدامة وذلك لتطوير قدرات الشركات المقيدة لها أوراق مالية وتأهيلهم الإفصاحات عن الآثار المالية للتغير المناخى.

وتابع الدكتور فريد أن برامج التدريب والتطوير المختلفة التى تتبناها وتنفذها إدارة البورصة يعزز انخراط الشركات المقيدة فى أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها فى إعداد وبناء التقارير الخاصة بالإفصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة.

وعن المحور الثانى، كشف الدكتور فريد أن إدارة البورصة تنسق مع وزارة البيئة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بناء وتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.

وأضاف الدكتور فريد أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التى خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة.

وقال فريد إن الشركات التى نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الجديدة التى ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات التى حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها لشركات أخرى ترغب بالمشاركة فى إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التى تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التى تسعى لشرائها لإثبات مشاركتها فى تخفيض الانبعاثات الكربونية.

ونوه فريد بأن هذه الخطوة تُعد جزءا من خطة العمل التى تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية فى التحضير للخطوة التاريخية باستضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 2022.