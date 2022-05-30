وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول إنشاءات جامعة الإسماعيلية الجديدة

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حول مُتابعة الموقف التنفيذى ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة.





وأوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها. وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، إن الجامعة تضُم عدة مبانٍ منها، إدارة الجامعة و6 مبانٍ أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية "3 طبى، 2 هندسى، و1 علوم إنسانية واجتماعية"، و2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة. وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة تقع على مساحة 29 فدانًا، وتشهد تقدم كبير فى معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكل مبانى الجامعة والتى بلغت 68.5%، وبتكلفة تقديرية بلغت قيمتها 3 مليارات و400 مليون جنيه.. كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا. وأشار المُتحدث الرسمى إلى أن الجامعة ستُقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة ومنها، فى القطاع الطبى (الطب والجراحة – العلاج الطبيعى - طب وجراحة الفم والأسنان - الصيدلة "pharm D" - علوم التمريض - إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية - تكنولوجيا المُختبرات الطبية)، وقطاع العلوم الإنسانية ويضم: (التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية - الأسواق والمنشآت المالية - اللوجستيات وسلاسل الإمداد - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الترجمة التحريرية والشفوية باللغة الإنجليزية - الترجمة التحريرية باللغة الألمانية وآدابها)، وقطاع الدراسات الهندسية ويضم (هندسة التشييد وإدارة المشروعات - هندسة الذكاء الاصطناعى - هندسة نظم الاتصالات الحديثة - هندسة التصميم الابتكارى - هندسة مواد التصنيع - هندسة بحرية).

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