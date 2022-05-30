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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700824/الرئيس-السيسي-يستقبل-نظيره-البولندي-بقصر-الإتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الإثنين، انظيره البولندي، أندريه دودا، بقصر الإتحادية.

دوت الخليج

وأُجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البولندي بقصر الإتحادية، حيث شهد استعراض حرس الشرف الذين قاموا بعزف الموسقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين.

قرينة الرئيس السيسي تشارك في استقبال حرم الرئيس البولندي

وكان قد وصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الإتحادية، حيث شارك في الاستقبال، الئريس السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

وتستمر زيارة الرئيس البولندي أندريه دودا لمدة ثلالثة أيام، حيث يبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين البلدين، والحديث عن آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.