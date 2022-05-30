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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700815/آمال-رزق-الله-تشيد-باستمرار-اطلاق-مبادرة-كلنا-واحد-حتي-عيد-الأضحي-تخفف-عن-كاهل-المواطنين

وجهت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية الى شرطة مصر على بيعها المنتجات بسعر اقل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، والتى تجوب شوارع الاسماعيلية، مؤكدة أناه تخفف عن كاهل المواطنين من تحمل الأعباء الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة العالمية.

دوت الخليج

مبادرة كلنا واحد

وقالت عضو مجلس النواب، ان سيارات مباردة كلنا واحد تجوب شوارع الإسماعيلية محملة بالسلع الاستراتيجية ضمن مبادرة كلنا واحد، باسعار مخفضة، حيث تتوفر كافة السلع بأسعار مخفضة وفي متناول أيدي الجميع.

وأوضحت أنه تم التنسيق المستمر مع أصحاب السلاسل التجارية، لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث جاء ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.

ووجهت امال رزق الله، عضو مجلس النواب التحية الى الشرطة المصرية والى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على تلبية احتياجات المصريين من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية، قررت إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.