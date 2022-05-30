«دراسة اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر»علي طاولة زراعة الشيوخ اليوم

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700814/دراسة-اقتصاديات-صناعة-وحل-أزمة-الأسمدة-الكيماوية-في-مصرعلي-طاولة-زراعة-الشيوخ-اليوم

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة ودراسة تقرير اللجنة المعد بشأن "دراسة اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير

وكانت قد ناقشت لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأكد الجبلى، أن الهدف من المناقشة، هو التوصل لحلول جذرية لتلك المشكلات التي تواجه المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعى، في تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة، مشيرا طول الإجراءات وتشابكها.

تفعيل نظام الشباك الواحد

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد، لتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير مسئولية التواصل مع كافة الجهات الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لانهاء إجراءات التقنين وحصول المواطن على عقد الملكية من الهيئة، وذلك أسوة بهيئة التنمية الصناعية التي تتولى كل شيء مع الجهات الأخرى نيابة عن المصنعين في مجال الصناعة.

و طالب الجبلى، بإجراءات واضحة لتقنين وضع واضعي اليد، حيث من حقهم تقنين أوضاعهم وتمتعهم بالاستقرار على أرضهم.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي يساهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة لللدولة.

وشدد الجبلى، على أهمية وجود جدول زمنى للإجراءات المطلوبة، قائلا :" نحن في ظروف صعبة، ونسابق الزمن لاستصلاح الأراضى، بهدف التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الحالية"، مشيرا أن في حالات الأزمات يكون من المهم أن يكون التحرك سريع وبأسلوب مختلف، لأن الوقت له ثمن.