انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. إيهاب جلال يعلن عن قائمة منتخب مصر استعداداً لمباراتي غينيا وإثيوبيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700813/رسميا-إيهاب-جلال-يعلن-عن-قائمة--منتخب-مصر-استعدادا-لمباراتي-غينيا-وإثيوبيا

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٤ يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الاهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا أمام فريق الوداد المغربي ،اليوم الإثنين على أن يتم الاعلان عن الاسماء المختارة عقب المباراة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر اليوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل. يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا.

تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه. وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد.