انت الان تتابع تفاصيل خبر ايناس عبد الحليم تفتح ملف المطبات العشوائية: اعتداء صارخ على أملاك الدولة وتسبب الحوادث حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700812/ايناس-عبد-الحليم-تفتح-ملف-المطبات-العشوائية-اعتداء-صارخ-على-أملاك-الدولة-وتسبب-الحوادث

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه الى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، حتى أصبحت مصدر قلق و إزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكى.

دوت الخليج

ايناس عبد الحليم تفتح ملف المطبات العشوائية... اعتداء صارخ على املاك الدولة وتسبب الحوادث

واوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا احد ينكر ضرورة تهدئة السرعة أمام مجمعات المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمستشفيات، حتى يتم تجنيب العاملين بهذه الأماكن، والمترددين عليها، وكذلك التلاميذ والطلاب حوادث الطرق، إلاّ أن ترك أمر وضع المطبات الصناعية، في يد العامة من الناس، يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن من يقوم بمثل هذه المطبات هم غير متخصصين وبالتالى نجد المطل يفقتد لمعايير السلامة والأمن، وتكون تحت إشراف الخبراء والمتخصصين. واذا ما تم مراعاة القواعد المرورية واحكام القبضة على تطبيقها، لن نحتاج الى مثل هذه المطبات العشوائية والتى اصبحت سببا فى الحوادث وليس العكس.

انتشار المطبات العشوائية

واكملت ايناس عبد الحليم، بالاضافة الى ان المطبات العشوائية من جانب المواطنين لا تخرج عن كونها اعتداء صارخ على املاك الدولة، ومخالفة واضحة للدستور المصرى فى المواد 32 و33 و34 منه والتى تنص على أن للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها،وان اى اعتداؤ على ملكية الدولة يواجه بالعقوبات الرادعة.

عقوبات التعرض للطريق العام

وأوضحت الدكتورة أيناس عبد الحليم، أن قانون المرور قد عقوبات للحد من العبث بالطريق وذلك فى المادة 19 من القانون حيث أقر بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

كما وضع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المطبات الصناعية العشوائية أصبحت في كثير من الأحوال، مصدراً لتدمير السيارات ووقوع الحوادث على الطرق، وسبباً في التكدسات المرورية، نظراً للطريقة العشوائية، التي تنشئ بها على الطرق، إلى جانب عدم وجد لافتات تحذير، بوجود مطب صناعي في الطريق، وعدم وجود أعمدة إنارة تعمل، خاصة وأنه في غالبية الأمر يكون الأهالي هم من أنشئوا هذه المطبات وليس إدارة المرور، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأت هيئة الطرق في استخدام أسلوب مختلف، لوضع المطبات على الطرق، للحد من سرعة المركبة، دون الإضرار بها، ويعتمد هذا الأسلوب على عمل شرائح، بعرض 10 سم وارتفاع مليميترات، بصورة متكررة لمسافة لا تتعدى 2 متر، تجعل قائد المركبة يخفض من سرعته، دون وقوع أضرار جسيمة للمركبة.

وطالبت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق صحيح القانون فى هذا الشأن، ومكافحة وضبط اصحاب المطبات العشوائية وتطبيق العقوبات عليهم، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.