انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد من وزارة الشباب والرياضة فى استقبال منتخب تنس الطاولة بمطار القاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700811/وفد-من-وزارة-الشباب-والرياضة-فى-استقبال-منتخب-تنس-الطاولة-بمطار-القاهرة

حرص والرياضة وفداً رسمياً من الوزارة لاستقبال بعثة المنتخب المصرى لتنس الطاولة عقب وصولهم إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، قادمةً من نيجيريا بعد المشاركة فى منافسات بطولة إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حصل المنتخب المصرى لتنس الطاولة على ٦ ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و٤ ميداليات برونزية، حيث فى منافسات فردى الرجال فاز اللاعب عمر عصر بالميدالية الذهبية، والميداليتين البرونزيتين أحرزهما اللاعب "أحمد صالح" و"محمد البيلي"، وفى منافسات فردى السيدات حصلت اللاعبة "هنا جودة" على الميدالية الذهبية، والميداليتين البرونزيتين أحرزتهما اللاعبة "دينا مشرف"، واللاعبة "مريم الهضيبى".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر اليوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل. يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا.

تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه. وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد.