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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700808/هشام-حسين-يطالب-بإنشاء-مشروع-إسكان-اجتماعي-أو-بيوت-ريفية-بقرى-الباويطي-بالواحات

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، موجه للحكومة ممثلة في الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان بشأن إنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية في منطقة الباويطي بالواحات.

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هشام حسين يوجه اقتراح برغبة لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي أو بيوت ريفية بقرى الباويطي بالواحات

وأوضح النائب، أن هناك قطع أرض بالمدينة الجديدة تتبع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الممكن أن يتم الاستفادة منها في عمل مشروع إسكاني للأهالي. وأكد حسين، أن هناك معاناة شديدة يواجهها أهالي الوحات في توفير سكن ملائم، وخصوصا بين الشباب، خصوصا وأن الدولة تولي أهمية كبيرة بمشروعات الإسكان وتوفير السكن الملائم لكل المصرييين.

هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية

واقترح عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان التواصل مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص جزء من هذه الأرض لصالح إنشاء مشروع سكني.

وطالب هشام حسين،عضو مجلس النواب، أن يكون مشروع بناء مساكن ريفية تتناسب مع طبيعة الواحات، لاسيما وأن هناك مساحات كبيرة يمكن استغلالها في بناء هذه المنازل.

وقال عضو مجلس النواب: كما يجب أن يتضمن المشروع كافة المتطلبات مثل المدارس والخدمات والصرف الصحي والمياه والكهرباء، وكافة متطلبات المعيشة للمواطنين.

تفاصيل اجتماع لحنة الخطة والموازنة اليوم

هذا و تشهد لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والقائم بأعمال وزارة الصحة.

كما تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

وتناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

كما تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.