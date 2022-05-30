انت الان تتابع تفاصيل خبر تزامنًا مع خسارة مع صلاح لدوري أبطال أوروبا.. توفيق عبد الحميد يكشف عن كواليس حلم العمر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700807/تزامنا-مع-خسارة-مع-صلاح-لدوري-أبطال-أوروبا-توفيق-عبد-الحميد-يكشف-عن-كواليس-حلم-العمر

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن كواليس مشاركته في فيلم حلم العمر بطولة الفنان حمادة هلال، مشيرًا إلى أنه استعان برباعية صلاح جاهين، حتى يقدم بها نصيحة لـ كل بطل في حياته بالتزامن مع خسارة محمد صلاح لدوري أبطال أوروبا.

دوت الخليج يرصد كواليس مشاركة توفيق عبد الحميد في فيلم حلم العمر.

توفيق عبد الحميد يستعين برباعية صلاح جاهين في فيلم حلم العمر

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "وإحنا بنصور آخر مشاهد فيلم حلم العمر قولت لصديقي المخرج وائل إحسان عايز أقول رباعية أنا بحبها لصلاح جاهين لحمادة هلال، قبل المباراة الأخيرة أنا اللي بالأمر المحال اغتوى فوافق وقولتها وكنت اقصد أقولها لأي بطل مصري يواجه تحدي كبير".

تراجع توفيق عبد الحميد عن اعتزال الفن

من جانبه، فاجأ الفنان الكبير توفيق عبدالحميد جمهوره ومحبيه بقرار اتخذه عن اعتزال الفن الذي كان أعلنه منذ فترة، فيبدو أن الفنان قد يتراجع على هذا القرار، لكن هذا التراجع مرهون بعدة شروط .

وقال «عبدالحميد» في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قرار الاعتزال قابل للتراجع بس ده مرهون أولًا بتحسن حالتى الصحية».

وأضاف: «أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهى قابلة للنقاش ولكن ليس في العلن، فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق».

وتابع: «أعتذر عن أي حوارات أو مداخلات أو مقابلات وأرجو احترام رغبتي وكل عام وأنتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدرى وتاج فوق راسي ما حييت».

قرر الفنان توفيق عبد الحميد ، عدم خضوعه الي عملية جراحية بعد اصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات .

وعلق توفيق عبد الحميد ، عبر صفحته علي الفيسبوك قائلا : صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعا كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدا منكم معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحى هكمل العلاج المائى والطبيعى وربنا كريم".

وكشف الفنان توفيق عبد الحميد ، عن تطورات حالته الصحية بعد معاناته مع الانزلاق الغضروفي لسنوات طويلة، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال الفنان توفيق عبدالحميد ، في تدوينة عبر حسابه: صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحى بس فى أمل أن العلاج الطبيعى والمائى يحسن الحالة اتابع مع المركز الطبى التابع للقوات المسلحة وهم ناس فى منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم وفى نفس الوقت أجهز مع صديقى المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحى كبير على المسرح القومى، دعواتكم والله ربنا بييسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال بحبكم".

يذكر أن الفنان توفيق عبدالحميد شارك في مسلسل «يوتيرن»، مع الفنانة ريهام حجاج، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.