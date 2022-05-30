أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-5-2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:27 صباحاً - أنخفاض في أسعار الذهب تشهده بداية التعاملات اليومية في مصر اليوم الاثنين 30-5-2022، وذلك بقيمة 5 جنيهات، وقد بدأ الانخفاض في سعر الذهب منذ ما يقرب ألاسبوعين بعدما شهد المعدن الأصفر بداية شهر مايو حتى منتصفه موجة ارتفاعات متتالية أدت إلى اضطراب كبير في حركة بيع وشراء الذهب في مصر.

يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و100 جنيه قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

أسعار الذهب في مصر:

سجل عيار 21 الأكثر تداول في مصر نحو 1030 جنيهًا.

سجل عيار 24 نحو 1177 جنيهًا للجرام .

سجل عيار 18 نحو 883 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 687 جنيهًا للجرام .

وقد وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8240 جنيهًا، والأوقية سجلت 1855 دولارًا في البورصات العالمية.