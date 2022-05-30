صحيفة كويتية: وثيقة التعاون بين مصر والأردن والإمارات تحقق التكامل الاقتصادى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:26 صباحاً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والأمارات يمثل تحقيقا للتكامل الاقتصادى العربى.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "مدبولي: وثيقة التعاون الثلاثي مع الإمارات والأردن تجسيد واقعي وتنفيذ عملي لهدف التكامل الاقتصادي العربي"، موضحا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضرا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث نصت المادة 2 فقرة «أ» من ميثاق الجامعة على أن «من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة».

وأبرزت الصحيفة قول رئيس مجلس الوزراء " نلتقى فى لحظة مهمة، تمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء الهام الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخويه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة في شهر رمضان الماضي".