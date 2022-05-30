القومي للمرأة يواصل فعاليات جلسات الدوار بمحافظة أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 11:26 صباحاً - فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة فى قرى ومراكز محافظة أسوان خلال الفترة من ٢٣-٢٩ مايو ٢٠٢٢ وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة فعاليات جلسات الدوار .

هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .