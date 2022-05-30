جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، توجيهاته للأجهزة المختصة بالوزارة للتعامل مع ما تم رصده من وجودٍ تعد بالردم على مخر سيل طرة بمحافظة القاهرة، وإزالته بشكل فورى.





وقد تعاملت أجهزة وزارة الرى المعنية بشكل فورى مع هذا التعدى وإزالته، مع مواصلة العمل ليلا لإتمام عملية الإزالة. وأكد الدكتور عبدالعاطى ضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أى عوائق أو أعمال ردم، نظرا لخطورة وجود مثل هذه العوائق فى تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب فى غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت. وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى استمرار المتابعة والرصد لكل أشكال التعديات على المجارى المائية ومخرات السيول والتعامل الفورى معها لضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، وتحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت.‎

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: إزالة فورية لتعد بالردم على مخر سيل طرة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.