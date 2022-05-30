صرف 18.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 4376 شابا بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ18651 عاملا غير منتظم بإجمالى 18 مليونا و651 ألف جنيه، وعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ومصاريف علاج وأدوية لـ28 عاملا من المسجلين بالمديرية من هذه الفئة.





وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتعيين 4376 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 132 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10634 راغبًا عمل منهم 180 "قادرون باختلاف"، وتوفير 2243 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1963 شهادة قياس مستوى المهارة و1947 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أبريل الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 62 منشأة، وعمل 6 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 141 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرا، ومنح 11 ترخيصًا لمنشآت، وبحث 10 شكاوى.

أما عن مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 244 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضرا عماليا، وبحث 27 شكوى.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 40 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 17 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 689 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تمت تسوية 47 شكوى منها وديا، وإحالة 112 شكوى للمحكمة العمالية، و18 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، و67 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 59 شكوى، و386 ما زالت تحت البحث والدراسة.